Nørre Aaby: Fyns Vinkompagni har et opdateret vareudvalg. Derfor kan Pernille og Christian Hovgaard Bruun ikke pege på en topsællert, der går igen i butikkens 10-årige historie. For tiden er det bobler, kunderne i lokalområdet køber.

- Foråret er lige om hjørnet, og så er det de mousserende vine, der lokker. Dem man kan nyde på teressen en lun forårsdag. Vi oplever, at en vin som den italienske asti Farfalla sælger godt, men ellers står sommeren jo for døren, og der er det en god vin til grillmaden, kunderne køber, fortæller de.

Ud over vin til maden er gavekurve også en storsællert. Her kan man kombinere vin, spiritus med lidt til den søde tand.

- Vi kan ikke komme uden om, at folk ofte kommer her for at købe en gave. Det kan være en flaske god vin, men køber de en gavekurv, plejer chokolade fra Summerbird at være et populært valg, fortæller Pernille Hovgaard Bruun.

En god cigar er også at finde i varesortimentet, men hvis man er på jagt efter vodka eller tequila, går man forgæves.

- Vodka er for de unge, og det køber de i Netto. Tequila har heller ikke bidt sig fast hos vores kunder, så det kan vi ikke sælge, siger Christian Hovgaard Bruun.