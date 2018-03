Faaborg: Et nyt hus skal bygges på brandtomten efter Markedspladsen 16, der brændte ned i slutningen af maj sidste år. Branden stod omgærdet af nogen mystik, idet huset længe havde stået tomt, før det pludselig blev raseret af en uforklarlig brand. Siden har ejendommen ligget hen som ruin.

Nu skal ruinen rages ned for at give plads til opførelse af et nyt hus. I den forbindelse har ejeren bedt kommunen om lov at købe et lille stykke jord mod skellet ind mod kolonihaveforeningen. Men mindre andre, interesserede køber melder sig på banen, for eksempel kolonihaveforeningen, vil ejeren kunne tilkøbe en stribe jord og bygge nyt, har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget nu besluttet.