Kerteminde: Ni billedkunstnere har til huse på Strandgården. Det har de haft i et år nu.

Det var den tidligere borgmester, Hans Luunbjerg, der sidste år inviterede dem til at kunne leje stuehuset på Strandgården, da de blev hjemløse og ikke længere kunne være på Sortekilde.

De ni kunstnere, som nu kalder sig "Kunstnere på Strandgården," nyder at være på Strandgården.

- Hvis du vil vide, hvor forskellige mennesker er, kan du bare gå en tur inden for og se, hvor forskellige malerier og andre værker, der produceres her, fortæller Vagn Løye, som er én af de ni malere.

- Vi kalder det mangfoldigheden i kunsten, understreger han og fortæller, at der er alt fra abstrakte billeder til præcise landskabsbilleder og stilleben.

- Det er et festfyrværkeri af farver i store kompositioner og portrætter af kvinder i dejlige former samt frejdige, fantasifulde installationer i forskellige materialer.

Den sidste ankomne billedmager viser,, hvordan indbindingen af gamle bøger sammen med blandt andet plakater fra Kerteminde Kino kan bruges til - produkter i en ny "pop-art."

Vagn Løye fortæller, at Kunstnerne på Strangården har fået en forespørgsel på, om de arrangerer kurser i maling og tegning. Det er ikke udelukket, at kunstnerne vil forsøge at gennemføre et kursus i dette forår. Interesserede er velkomne til at henvende sig. Nye kunstnere er også velkomne til at blive skrevet om til at leje et atelier i Strandgården.

Søndag den 1. april holder Kunstnerne på Strandgården etårsfødselsdag. Det fejres med åbent hus fra klokken 11 til 16.