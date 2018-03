Sundhed

Heidi Lange har tidligere været selvstændig kosmetolog i Dalum, hvor hun drev klinikken Face and bodylounge. Nu kaster hun sig ud i et nyt eventyr som selvstændig pilates instruktør. Heidi er blevet en del af det nye Karma Studio, som ligger i Pakhusgården 2, hvor hun har åbnet Bodycontrol by Heidi.

Bodycontrol by Heidi Bodycontrol by HeidiPakhusgården 2, Karma Studio



Ejer: Heidi Lange



Facebook: Bodycontrol by Heidi



Instagram: bodycontrol_by_heidi

- Da jeg var selvstændig kosmetolog havde jeg ofte problemer med dårlig ryg. Men jeg bed smerterne i mig og tænkte, at jeg nok bare skulle lære at leve med det. Men et besøg hos en fysioterapeut blev starten på min interesse for pilates. Jeg fik nogle pilates lignende øvelser af fysioterapeuten. Øvelser, der betød, at mine smerter langsomt blev mindre og mindre, fortæller Heidi Lange.

- Det gav mig interessen for at træne pilates. Men udbuddet i Odense var ikke videre godt, så jeg valgte at tage til København for at blive uddannet bodycontrol pilates intsruktør. Det er den længste pilates uddannelse, som også er en af de mest grundige. - Uddannelsen er international og kan derfor benyttes over hele verden, siger Heidi Lange.