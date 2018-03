Pladesamler: Daniel Abedeny kan ikke prale af en kæmpemæssig vinyl-samling. Så langt er den 22-årige studerende ikke nået.

På hans pladespiller skiftes ca. 70 lp'er til at komme i rotation. Håndplukkede titler og udtryk for, at det med at købe plader er en forholdsvis ny interesse. Og at samleriet nok spiller med, men ikke er det vigtigste.

- For mig handler det først og fremmest om musikken, fastslår Daniel Abedeny.