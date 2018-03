Biler

Værkstedskæden Skorstensgaard udvider med endnu et værksted i Odense

1. marts 2018 åbnede Skorstensgaard sit andet værksted i Odense. Det er samtidig værksted nummer 11 i kæden. Skorstensgaard er vendt tilbage til de værkstedslokaler på Thorslundsvej 1B, som de fraflyttede i 2015 for istedet at åbne på Hvidkærvej. Skorstensgaard er en landsdækkende værkstedskæde, som blev startet i 2009 under finanskrisen af brødrene Anders og Martin Skorstensgaard. Skorstensgaard - Thorslundsvej Skorstensgaard Thorslundsvej 1



- Under finanskrisen poppede det jævnligt op i pressen, hvor fordelagtigt det var for danskerne at køre til Tyskland og få repareret deres biler, siger Anders Skorstensgaard.

Fra tre til 170 ansatte

- Min bror og jeg har altid arbejdet med drift af værksted. Både selvstændigt og som driftsansvarlige på mærkeværksteder. Så vi satte os for at vil ville være Danmarks mest attraktive værkstedskæde. Og vi er godt på vej. For i dag har vi 11 lokationer i Danmark. “ Men selvom vi er billige, så går vi ikke på kompromis med kundeservice Søren Rosenbæk - Vi vækster, fordi vi har skabt et helt unikt priskoncept. - Vores priser kalder vi "tyske værkstedspriser", fordi de er lige så lave som på tyske værksteder. Faktisk har hver 10. kunde hos Skorstensgaard tidligere kørt over grænsen for at få deres bil serviceret. Turen derned sparer de nu og kommer til os i stedet. - Da vi startede Skorstensgaard i Fredericia var vi tre mand. I dag er vi en virksomhed, der beskæftiger 170 mand. Det er vi stolte af, siger Anders Skorstensgaard.

Tilbage på Thorslundsvej

Og netop den store vækst Skorstensgaard oplever, har været med til at træffe beslutningen om at genåbne i de tidligere værkstedslokaler på Thorslundsvej. - Vi var egentlig ret glade for beliggenheden på Thorslundsvej. Og det var ikke en nem beslutning, vi traf, den gang vi flyttede herfra. Men grunden til at vi flyttede dengang, var for at åbne et større værksted i Odense. Men nu har vi behov for endnu et værksted, fordi odenseanerne har taget så godt imod os. Med en afdeling mere i Odense når vi nu bredere ud til alle husstande og kunder i byen. - Der kan være langt fra den ene ende af Odense til den anden. Og vores tidligere kunder har ønsket, at vi kom tilbage igen. Vi overvejer tilmed for tiden, om vi skal udvide med værkssted nummer tre i den østlige del af Odense, så alle odenseanere vil have nemt ved at komme på et Skorstensgaard værksted, siger Anders Skorstensgaard.

Søren Rosenbæk er partner på Thorslundsvej