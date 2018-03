Munkebo Kirke og Folkekirkens Nødhjælp meldte i januar ud, at de stopper med at arrangere cykelløbet, Tour de Kerteminde. Nu er Kerteminde Cykelklub klar til at overtage løbet.

Nordøstfyn: Så er det nu, at du skal i gang med at træne kilometer på cyklen, hvis du vil være klar til at kunne gennemføre Tour de Kerteminde 16. september i år.

Med 10 år i førertrøjen, hvor Tour de Kerteminde kun var en succes, meldte Mikael Andersen, som har været tovholder på cykelløbet ellers ud, at Tour de Kerteminde lukker i den form, hvor Munkebo Kirke og Folkekirkens Nødhjælp var omdrejningspunktet.

Arbejdet med at arrangere løbet var blevet for stort for arrangørerne.

Nu har Kerteminde Cykelklub besluttet, at den gerne vil overtage arbejdet med at arrangere løbet, og klubben vil gøre sit yderste for, at løbet bliver lige så godt, som det har været de sidste 10 år.

- Inden vi besluttede at overtage løbet, måtte vi i tænkeboks, for vi ved, at det kræver en del ressourcer at planlægge sådan et løb, fortæller Maria Schmidt, der er med i bestyrelsen i Kerteminde Cykelklub.

- Ruten skal planlægges. Der skal tænkes på forplejning, og der skal hele tiden være nogle, der har overblikket og styringen. Og det er jo noget, vi skal gøre i vores fritid, fordi vi også har arbejde, tilføjer hun.

Desuden bliver det også nødvendigt med en mængde frivillige, som vil give en hånd med både op til og efter løbsdagen, hvor der vil blive tilbagelagt ruter på 25, 60 og 120 kilometer.

- Vi hører meget gerne for folk, hvis de er interesseret i at hjælpe os, siger Maria Schmidt.