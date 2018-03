Kerteminde: Værtsparret Lene og John Haurits i Danhostel Kerteminde og Skovpavillonen indleder nu en større ombygning og et navneskift. Det betyder en udvidelse på 15 værelser, orangeri/cafe, kursus- og opholdslokale, et nyt stort lounge- og receptionsområde samt større køkkenfaciliteter.

Baggrunden er, at værtsparret de seneste tre-fire år har mærket en stigende efterspørgsel og har været nødsaget til i flere og flere situationer at afvise forespørgsler på grund af manglende kapacitet. Derfor glæder de sig nu over, at der sker noget på Hotel Skovpavillonen & Danhostel Kerteminde, som er det nye navn på stedet.

- Vi har længe arbejdet på projektet med udvidelse af vores dejlige sted i Kerteminde. Blandt andet har en ændring af lokalplanen for området bevirket, at vi nu i større omfang kan drive hotel-, kursus- og konferencevirksomhed, udtaler Lene og John Haurits og tilføjer:

- Dermed kan vi trække endnu flere møde- og kursusgæster til byen. Med udvidelse med et orangeri ønsker vi at videreføre tankerne og konceptet omkring Cafè Nova og vil derfor i større grad kunne servicere lokalt.