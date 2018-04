Faktarama Special

Medicin: En israelsk kirurg har netop gennemført verdens første deling af et levende barn med det formål at afgøre en strid om forældremyndighed. Tvisten stod mellem to enlige mødre om forældreretten til et drengebarn og for at sikre, at barnet kunne bo hos begge mødre, gennemførte kirurgen, doktor Salomon King, operationen under overværelse af et stort antal tilskuere. Hvis teknikken til at dele børn kirurgisk indføres i det danske sundhedsvæsen, vil den understøtte den netop vedtagne lov om, at delebørn kan få adresse hos både mor og far, vurderer kilder i Statsforvaltningen. (hafa)