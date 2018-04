Faktarama Special

Det konkluderer et internationalt hold af medieforskere under ledelse af den indiske professor Ran Slirpa. Han har i en menneskealder indsamlet, dokumenteret - og af og til medvirket i - 1. april-historier i såvel trykte som elektroniske medier. Det er han nu holdt op med.

- Noget tyder på, at det især er præsidentvalgene i USA, Rusland og Tyrkiet samt useriøse medier som RokokoPosten og Broken News, der har fået mængden af såkaldt "fake news" til at eksplodere. De daglige narrehistorier er nu så omfattende og velunderbyggede, at en enkelt årstidsbestemt narrehistorie slet ikke stikker ud i den almindelige nyhedsstrøm, siger Averil Vürst fra Institutt für Wahrheit ved universitetet i Münchhausen.

Aprilsnarren er også blevet ramt af et strukturelt problem, som store dele af vesteuropæisk presse lider under, siger en tredje forsker bag nyheden:

- Når det daglige tryk af falske historier er så stort, kræver det særdeles kreative spøgefugle på en redaktion for at komme på noget, der ikke er hørt før. Det er et stort arbejdspres at lægge redaktionerne under. Særligt i de år, hvor 1. april falder midt i en travl højtid, så der skal produceres en masse aviser på forskud. Men mest fordi de fleste journalister ikke er særligt morsomme, forklarer dr. post.fact. Prima Aprillia fra Italien.

Som konsekvens af forskningen har Bagsiden besluttet, at vi i år ikke bringer nogen aprilsnar.