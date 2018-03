Sundhed

Rene Sehested var kørt fast i jobbet hos Odense kommune, nu vil han hjælpe dig

Rene Sehested var kørt træt i sit job hos Odense Kommune, hvor han arbejdede som assistent i HR afdelingen. Han kunne ikke se sig selv fortsætte resten af livet i det job, så han besluttede, at der skulle ske en arbejdsændring. BedreDig BedreDigSkibhusvej 78, 1. tv.

Ejer: Rene Sehested

Hjemmeside: www.bedredig.com

Facebook: BedreDig



I dag er han indehaver af virksomheden BedreDig, hvor han tilbyder personlige forløb, coaching, personlig udvikling, målsætning, mental sundhed og sund livsstil. - Jeg var så træt af mit job. Det er noget lort, når man møder mandag morgen efter en perfekt weekend, og allerede der begynder at længes efter den kommende weekend. Sådan et liv ønskede jeg ikke længere at være en del af, og derfor måtte jeg finde ud af at ændre det, siger Rene Sehested.

Lifecoach uddannelse

- Jeg uddannede mig som lifecoach, alt imens jeg passede mit fuldtidsjob i Odense kommune. - Jeg brænder for at arbejde med mennesker, fortsætter han. - Jeg vil gøre en forskel for dig samt styrke din tro på dig selv og hjælpe dig til at mestre dit liv og gøre det, du har lyst til og som giver mening for dig, ligesom jeg gav mig selv et bedre liv ved at stoppe i Odense Kommune og starte selvstændig virksomhed. Jeg nyder at arbejde med mennesker og at se dig lykkedes med dine mål og give dig værktøjer, som du kan bruge fremadrettet i svære perioder. - Derudover vil jeg gerne gøre en forskel for dig gennem viden og motivation, siger Rene Sehested

Flere forskellige forløb

Renes arbejde foregår for det meste online, gennem mails, beskeder, Skype, telefon opkald mv, men kan også foregå via samtaler i dit hjem eller hvor du føler dig tryg og bedst tilpas. - Jeg tilbyder tre forskellige forløb, forklarer han. Forløb 1: - Formålet er at få sat handling bag dine tanker, ambitioner og mål. Give dig metoder til at blive bevidst om, hvad du vil og hvordan du når dertil. Styrke din tro på dig selv, samt give dig brugbar viden, metoder og motivation til handling. Forløb 2: - Her går det ud på at skabe bevidsthed omkring din tankegang, dine valg og prioriteringer, om det giver dig værdi, glæde, indhold og mening i dit liv. Med fokus på styrker, muligheder og løsninger fremfor fejl, mangler og begrænsninger. Begge er 2-ugers forløb, med mulighed for 100 pct. online forløb. - Som tidligere elitefodboldspiller ved jeg, hvad der rør sig i hovedet på sportsfolk. Jeg har på den baggrund sammensat en pakke til eliteidrætsudøveren, der vil udvikle sin mentale indstilling/tilgang, vil gå langt for at få succes og opnå sine ønskede resultater/mål, vil vide, hvad der skal til for at opnå succes, vil arbejde med sine styrker og på at optimere sine resultater, hele tiden vil forbedre sig på alle områder, villig til at ofre alt for at opnå sine drømme, siger Rene Sehested.

