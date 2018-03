Når Annechien Koerselman instruerer de fire operaer, der udgør "Ringen", har hun kun to dage pr. opera. Skal det lykkes, kræver det, at hun er en klippe af ro, som andre kan læne sig op ad.

Almindeligvis bruger man seks-otte uger på at indstudere en opera. Når Odense Symfoniorkester producerer de fire operaer, der udgør Wagners "Ringen", har instruktøren Annechien Koerselman kun to dage pr. opera.

Det kan lade sig gøre, fordi hollænderen arbejder med et hold af internationale sangere, der har sunget partierne tidligere.

- Min vigtigste opgave bliver at forklare sangerne, at det er et vildt projekt, men at de kan føle sig trygge, for jeg har gjort mit forarbejde minutiøst, siger hun og fortsætter:

- Siden jeg modtog kassen med de 70 kilo partiturer, har jeg nærstuderet musikken og analyseret de afsindigt mange ord. Jeg har tilmed konsulteret den tyske originaltekst, så jeg er sikker på ikke at miste en eneste detalje.