- I en tid hvor alt skal gå djævelsk stærkt, er det skønt at ty til 15 timers Wagner med indbygget plads til meditation, mener Annechien Koerselman.

Hvor Kasper Holten i sin udgave af "Ringen" på Det Kongelige Teater gjorde Wotans yndlingsdatter, Brünhilde, til hovedperson og bærer af fremtidens håb, holder Annechien Koerselman i Odense-opsætningen fast i Wotan som katalysatoren: - Overguden Wotan er ikke Mr. Perfect. Han kæmper for sin familie, også når det betyder, at han må lade sine egne slå ihjel. Wotan forsøger at navigere i gudeverdenen, som den nu en gang er, selv om han inderst inde forstår Brünhildes trang til at se alt i et større perspektiv. Den hollandske instruktør understreger, at Wotan på godt og ondt er tro mod sin overbevisning: - De færreste går gennem livet uden at møde ondskab, men Wotans svøbe er, at han bærer ondskaben i sit indre. Han er ikke en kujon, der risikofrit indtager betragterens rolle. Han er vidnet, der observerer, hvordan nye ideer og håb brydes med traditioner og fordomme.

Overflødighedshorn

Annechien Koerselman kalder "Ringen" et overflødighedshorn af ild, vand, skønhed og gru: - Det er en fryd at arbejde med fire så lange operaer, hvor musikken aldrig bliver kedelig. I en tid hvor alt optimeres og går djævelsk stærkt, er det skønt at ty til 15 timers Wagner med indbyget plads til meditation. Da Wagner begyndte at skrive, var han ikke til at bremse igen, så publikum skal bare lade sig flyde med strømmen. Plottet er ikke så kompliceret, og de mange resuméer Wagner lægger ind i handlingen, giver masser af tid til både af fange historien og nyde musikken.

Arketyper