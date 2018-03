Faaborg-Midtfyn: En storkonflikt nærmer sig, og fra den 4. april kan den blive en realitet, hvis parterne ikke bliver enige eller konflikten udskydes i 14 dage.

I Faaborg-Midtfyn er man klar, hvis konflikten bliver en realitet, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Den varslede strejke fra 4. april vil ramme jobcentret, borgerservice, herunder omstillingen, Rehabiliteringscenter Bakkegården og Hjemmeplejegruppe Ringe. Borgere på Bakkegården og borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen i Ringe, er orienteret om den mulige konflikt. Det samme er deres pårørende, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Desuden oplyses det, at kommunen har et nødberedskab klar, så der i tilfælde af en konflikt vil blive taget hånd om livsvigtige opgaver og opgaver, der er påkrævet for at undgå varig sygdom eller funktionsnedsættelse. Det gælder for eksempel medicinhåndtering, sårpleje og terminalpleje samt ernæringsindsatser, hjælp til toiletbesøg, nødkald og en række andre indsatser.

Fra den 10. april er der varslet lockout, og den vil ramme mange områder som skoler, børnehaver og dagplejen. Forældre vil få direkte besked fra deres barns skole eller dagtilbud, hvis det bliver tilfældet.

I tilfælde af strejke og lockout vil modtagelsen i Borgerservice være lukket. Men også i forhold til sagsbehandling i Borgerservice er der oprettet et beredskab, der i givet fald blandt andet omfatter overlevelseshjælp, pensionsnævn for terminale patienter og akut opståede situationer, hvor hjemløse eller andre har brug for hjælp.

I strejkeperioden inden en eventuel lockout (den 4. til 9. april) vil det dog være muligt at få fornyet pas og kørekort hos andre kommuners borgerservice.

Kommunen opfordrer borgerne til at holde sig orienteret på www.fmk.dk/ok18. Den vil løbende blive opdateret.