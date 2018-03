DSB nedlagde 18. marts sit UngKort også kendt som det gamle Wildcard. Mod et årligt engangsbeløb gav kortet adgang til billigere billetter på landets togstrækninger for studerende og unge mellem 18 og 25 år. Et kort, der er essentielt, når man som studerende bor langt fra sin familie.

UngKort var som et plaster på såret for de absurd høje togpriser, som DSB har lagt på strækningen mellem Jylland/Fyn og Sjælland henover de sidste mange år. Nu er plasteret revet af, og hvem står så tilbage på perronen med et åbent sår?

De studerende er igen ofre for justeringer hos DSB. I 2016 blev prisen på et ungdomskort til pendlende studerende sat op med eksempelvis 1100 kroner om måneden, hvis du var bosat i København og pendlede til Odense for at studere. I min vennekreds fik det nogle til overveje, om de mange ugentlige ture over Storebælt skulle skiftes ud med fast bolig i Odense, da økonomien ikke kunne række til en så stor udgift på transport om måneden.

Den nye justering af DSB's billetsystem rammer nu os, som netop fravalgte pendlingen og valgte en ny by til. Igen står de studerende for skud, og igen rammer de en gruppe, som i forvejen må vende hver en øre, når de vil hjem og se deres familie.

Dette kan umuligt være en reaktion på de mange konkurrenter, der stormer frem på transportmarkedet. DSB bekymrer sig tydeligvis ikke om det stigende antal konkurrenter på markedet, når de hæver prisen på billetter, der i forvejen er mere end dobbelt så dyre som hos konkurrenter som f.eks. FlixBus.

Det nye tiltag hos DSB sker efter et ønske om et mere gennemskueligt og enkelt billetsystem. Jeg håber, at DSB er forstående overfor, at jeg finder det langt mere enkelt og gennemskueligt at benytte mig af alternativer over Storebælt, når jeg skal hjem og besøge min familie fremover. For hvem vil ikke hellere betale 89 kroner for Odense-København hos FlixBus fremfor 209 kroner hos DSB?