Foto

- Jeg har holdt ved i mange år. Det samme har mine kunder. Men jeg oplevede alt for ofte, at mine kunder ankom stressede til atelieret. Blandt andet fordi de ikke kunne finde parkeringspladser i området. Det er ikke det fedeste udgangspunkt, når man som fotograf skal lave fotografier af glade mennesker. Jeg har derfor efter mange overvejelser og års vedholdenhed valgt at lukke atelieret Fotograf Agerled på Torvegade 1 og åbnet Fotograf Regina Dubourg på Skibhusvej 89B, siger Regina Dubourg.

- Kun et år efter overtagelsen af atelieret på Torvegade gik forvandlingen af Odense i gang. Og det har lige siden været en kæmpe udfordring at have den placering tæt op og ned ad en larmende byggeplads, siger Regina Dubourg.

Hun holder fredag den 13. april en åbningsreception kl. 14-17 i de nye lokaler.

- Jeg glæder mig til at vise mine nye lokaler frem her på Skibhusvej i et kvarter, jeg selv er opvokset i. Udover et stort og flot atelier har jeg også indrettet en garderobe. Her kan man låne tøj til fotograferingen. Jeg har bl.a. lånetøj til den nyfødte baby og til kvinden, der ønsker at blive fotograferet i noget lyst, let og moderne.

Havde kunderne problemer med at finde parkeringsplads inde ved Torvegade, så kan jeg her på Skibhusvej, tilbyde gratis parkering lige ved døren til kunderne, siger Regina Dubourg.

Regina Dubourg leverer sit arbejde på papir, der printes på 100 pct. økologisk bomuld. Efterfølgende bliver det overfladebehandlet med coating, som gør, at fotografiet holder på farve og kontrast og er modstandsdygtigt overfor uv-stråler, ridser og fedtfingre.