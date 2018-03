Men hvis du kan "nøjes" med den 170 hk-version, som i det daglige byder på pænt med kraftoverskud, kan du få den med automatgear og et pænt læs udstyr til en beskatningsværdi på 322.000 kr., som ender på 360.000 kr. med den adaptive Flexirideundervogn og den elbagklap, der findes i Country-modellen, men uden træk på alle fire hjul. Importøren tror dog også, at de fleste kunder til Country Tourer skal findes blandt private.

Lad os hoppe om bord i Country Toureren, der med en frihøjde, som er hævet med 2,5 cm, giver et lidt bedre overblik i trafikken, men også oplevelsen af en bil, der svæver et sted mellem en almindelig stationcar og en crossover. Ikke alene er indstigningen lettere, men Insignia, der mest har hentet point for dyder som et stort, komfortabelt og veludstyret bud i firmaklassen, får også et strøg af premium-attitude ved at gå i højden. På tæt hold ser de matsorte skærmkanter dog noget billige ud, her ville der være point at hente med lidt ædlere lakering.

Inden døre kan vi glæde os over en instrumentering, der er nærmest Audi-indbydende med blødt klikkende kontakter, og hvor betjeningen på den otte tommer store berøringsskærm med Apple CarPlay fungerer hurtigt og sikkert.