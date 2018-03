Det opleves også en anelse i interiøret på bilerne. En Polo er lige en smule mere eksklusiv indvendig end Ibiza, men det betyder ikke, at Ibiza føles billig. Overhovedet ikke. Traditionelt set har Seat altid budt på modeller med masser af power for rimelige penge, og den nye Ibiza er ingen undtagelse. Den kraftigste Ibiza er med helt ny 1,5-liters motor og 150 hk.

Du vil gerne have en VW Polo, men når du kigger på priserne, så er det lidt billigere at vælge søsterbilen fra Seat i form af en Ibiza. Sådan har det været i flere bilgenerationer, og når man lægger prislisterne ved siden af hinanden, er det stadig lidt billigere at vælge Seat.

Med den kraftfulde 1,5 TSI EVO-motor fås bilen udelukkende som FR-model. FR-udstyrslinjen byder bl.a. på en sænket sportsundervogn, dobbelte udstødningsrør, sportslæderrat med multifunktion, sportssæder og mørktonede ruder bagi. Står man og overvejer en Ibiza FR med trecylindret motor og 115 hk, bør man springe af sted og bestille bilen med den større firecylindrede EVO-motor. Merprisen på beskedne 13.000 kr. i forhold til Ibiza FR med 115 hk bør alle kunne finde i budgettet, for oplevelsen af motoren er i topklasse.

I tomgang går den nye motor helt jævnt, og allerede fra lige over 1.000 o/min. trækker motoren ubesværet den lille Ibiza, der er en forholdsvis let bil. Gearskiftet er meget sportsligt med en lille gearstang med helt korte skiftebevægelser, og det spiller knivskarpt.

Det mest imponerende ved motoren er smidigheden. Uanset hvilket gear du stikker den, ja, så trækker den uden mislyde. Selvfølgelig er det idiotisk at smække den i sjette gear og trille 35 km/t., men den nye motor gør det uden at gå i stå eller brokke sig akustisk. Det opleves næsten, som kørte man rundt med en automatisk gearkasse, for du kan lunte rundt om hjørnet i fjerde gear i byen og stadig hente hastigheden op ved at træde på speederen.

Turbotøven er også et ukendt fænomen i motoren, og det er stort set umuligt at mærke, når turboen slår til. En imponerende motor, som i den grad løfter Ibiza. Den firecylindrede EVO-motor har et maksimalt moment på 250 Nm mellem 1.500 og 3.500 o/min. og kan sende din Ibiza til 100 km/t. på 7,9 sek. og med en topfart på 215 km/t. Det gennemsnitlige forbrug ligger i den firecylindrede nye motor på 20,4 km/l. Til sammenligning er tallet på 21,3 km/l for den lille trecylindrede med 115 hk.