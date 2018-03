Formerne er muskuløse og kan måske være med til at bringe Subaru et skridt nærmere en mere bred købergruppe. Sådan tegner det foreløbige billede sig af den model, som Subarus nye Viziz Tourer konceptmodel skal munde ud i. Den store stationcar på 4,78 meter er vist på den store biludstilling i Genève, hvor mærket slår tonerne an til noget, som kunne være afløseren for den nuværende Levorg, men visse medier peger på, at der muligvis er tale om en helt ny model, som måske vil være på banen i 2020.