Opel er tilbage på den brede sportslige bane i miniklassen med den adrætte Corsa GSI, der ligger under den hårdtpumpede OPC-version.

Hvis der er noget, som vækker genklang i den mere sportslige afdeling af bilverdenen, er det GSI-navnet, som gennem årtier har været bundet op på Opel-modeller med større motorkraft samt et adræt antrit og outfit, der ligger i samme boldgade som VW's GTI-modeller. Imidlertid har GSI-betegnelsen ligget og slumret i mølposen, indtil Opel har genoplivet den med nyeste generation af Insignia.

Nu kommer turen til miniklasse-modellen Corsa, hvor GSI'en klemmer sig ind under den mere hårdtpumpede og kompromisløse OPC-version, der har 207 hk. Fabrikken nævner dog endnu ikke noget om motor eller præstationer for modellen, og vi heller ikke har fået en introduktionsdato. Et bud kunne dog være den 1,4 liters turbomotor med 150 hk, som i dag findes i Corsa Sport.

Modellen vil dog nok får en forholdsvis kort levetid, da franske PSA, som i dag ejer Opel, barsler med en ny Corsa i 2019 eller 2020. Modellen får under alle omstændigheder bremser og undervognen fra OPC-modellen, som ifølge fabrikken er blevet fintunet på Nürburgrings berømte Nordschleife. Lige som den byder på større spoilere samt sportsinteriør med bl.a. Recaro-sæder og alu pedaler. Desuden er der mulighed for at opgradere til 18-tommer fælge.