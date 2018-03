BMW er forholdsvis tavs med detaljerne omkring modellen, men det står fast, at den kommer i 2019. Fabrikken fortæller dog, at dele af bilen som f.eks. taget er skabt af CFRP, som fiberstyrket plastik af den type, der også er anvendt i BMW i3 og i8-modellerne. Det sker for at få vægten ned i den store bil.

Ifølge udenlandsk motorpresse forventes den kommende M8 Gran Coupé at få noget af teknikken til fælles med BMW M5, hvilket er enslydende med firehjulstræk og en 4,4 liters V8-motor på 600 hk.