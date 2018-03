Et "formål" er et resultat, en slutning, et mål eller årsag til en bevidst handling, skriver Wikipedia. Et godt formål må nødvendigvis være det samme, blot med "godt" foran. En god, bevidst handling.

Så kan vi diskutere, hvad der gør en handling god, og den diskussion er ganske sikkert vældig interessant, men for nemheds skyld bestemmer jeg. I min optik kan ikke ret meget måle sig med at gøre noget godt for andre. Hvad som helst, bare det kommer andre til gode. Og det er vi virkelig gode til.

I denne udgave af Gear kan du blandt andet møde Maria, Jan, Anja og Dennis. De er fire ud af 260 cykelryttere, der midt i juni bestiger Pyrenæernes stejleste tinder for at samle penge ind til Scleroseforeningen. Cykelnerven hedder projektet, der har eksisteret siden 2014 - og som siden har gjort en kæmpeforskel.

Det smager lidt af juice, gør det ikke? Team Rynkeby-projektet, der samler penge til børn med kritisk sygdom, er formentlig den største indsamling på to hjul, vi har herhjemme, og den minder i sagens natur en del om Cykelnerven. Og nu ved jeg af erfaring, at visse læsere vil argumentere for, at de jo lige så meget gør det for den personlige udfordring og oplevelse. Nogle vil endda hævde, at den velgørende cykeltur i lige så høj grad er et rullende netværksmøde, hvor rytterne ikke kun deler siddesår og asfalt-eksem, men også visitkort og forretningsidéer. Måske har de ret, det aner jeg intet om, men det er sådan set fløjtende ligegyldigt. For de gør en forskel for andre. Det er en mærkværdig logik, man skal lægge til grund for sit synspunkt, hvis man ikke kan unde andre en god oplevelse, mens de gør noget godt.

Så når lycra-klædte superhelte flyver gennem Europa og kaster sig ud i en ulige kamp mod kontinentets barskeste bjerge for at gøre noget godt for andre, så er det mindste, vi kan gøre, at klappe. Bare klap.

Det samme gælder, når du ser en hjemmeværnsmand dirigere trafikken ved et motionsløb. Når du bestiller en pølsemix på festivalen af den lokale klubformand. Når du møder en indsamler, når du secondhand-shopper i Kirkens Korshær, når du møder en bloddonor. Giv i det mindste et anerkendende smil.

Man snakker ret meget om, at tid for mange er den mest værdifulde valuta, simpelthen fordi vi har så lidt af den. I den kontekst bliver velgørende og frivilligt arbejde blot endnu mere beundringsværdigt. Hvad end deres motiver er, så betaler de med tid, og det er alt andet lige noget ganske særligt værd.

Mit skriv her har som sådan ikke en pointe andet end at være en hyldest til de frivillige og velgørende arbejdere. Jeg har meget stor respekt for det, I gør for andre. Tak, og god tur.