Hvem: Maria Schmidt, 45 år, marketingchef ved Plus Pack i Odense, bor på Hindsholm, har en kæreste og to børn på 7 og 13 år.

Idrætsmæssig baggrund: Har i mange år været ridepige, men da hun for fire år siden begyndte at cykle, havde hun i en årrække ikke dyrket sport.

Skal køre med Cykelnerven for fjerde gang.

"Hvis man har overskud i sit liv, skal man hjælpe. Det gør ikke så meget, om det er i Scleroseforeningen, Hjerteforeningen eller et andet sted. Det siger jeg også til mine børn. At det er vigtigt, man gør det. Jeg kunne også have valgt Hjerteforeningen, for jeg har en søn med medfødt hjertefejl, men der er andre, som hjælper der, og Cykelnervens koncept passer til mig, og så er det der, jeg lægger mine ressourcer. Det store billede går jo op, hvis alle hjælper der, hvor de bedst kan.

Det var tilfældigt, at jeg begyndte at cykle. Jeg arbejdede på Rynkeby og cyklede med dem til Paris. Jeg brækkede dog armen i et styrt i Belgien, så jeg cyklede ikke ind i Paris men kørte i bil med armen i gips. Det afskrækkede mig nu ikke, for det var sjovt at cykle, og jeg blev hurtigt god til det.

Sammenholdet var stærkt. Det var lidt som at være på lejrtur som barn. Vi var af sted sammen en hel uge og oplevede en masse ting. Da jeg kom hjem, meldte jeg mig til et løb fra Aarhus til København. 379 kilometer. Da havde jeg kun haft racercykel i fire-fem måneder. Jeg skulle have et mål at træne hen imod, og så opdagede jeg Cykelnerven.

Jeg kan slet ikke lade være med at engagere mig. Det er også derfor, jeg er med i styregruppen og blandt andet står for det arrangement, vi har haft på Odense Cyklebane for at samle penge ind.

Jeg glæder mig mest til sammenholdet, og jeg vil hellere køre stabilt end ræse til toppen den første dag. Det er vigtigt for mig at gennemføre det hele.

Sidste år var der en dag, hvor jeg ikke fik spist ordentligt. For at kunne cykle fire dage i bjerge er det vigtigt, at man spiser alle sine måltider og to portioner hver gang, men jeg fik ikke tanket ordentligt op. Næste morgen kunne jeg ingenting. Jeg var tappet og måtte bruge en time på tvinge noget mad i mig. Fem minutter før vi skulle af sted rejste jeg mig fra sengen. Jeg ville gennemføre, og det gjorde jeg også. Ned ad det sidste bjerge kørte jeg alene noget af vejen, og tårerne trillede ned ad kinderne på mig. "Hvor er jeg sej," tænkte jeg. Jeg gjorde det, selv om det var megahårdt.

At være med i Cykelnerven har skubbet mig mentalt i forhold til at tro på, at man kan, hvad man vil. Sætter man sig for, at man skal op ad det bjerg, må man sidde der, til man er kommet op. Når det nogle steder er hårdt og svært, siger jeg til mig selv, at jeg bare skal gøre det. Sætte mig et mål og træne til det. Førhen brugte jeg al min tid på familie, venner og mit job, men jeg har besluttet, at der også skal være plads til at cykle, for det er det, der giver mig energi, og der jeg lader op."