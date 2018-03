Hvem: Dennis Ross, 46 år, uddannet fysioterapeut, men førtidspensionist på grund af sklerose, som han fik konstateret i 2004. Bor i Odense og har to børn på 15 og 17 år.

Idrætsmæssig baggrund: Har altid været aktiv. Spillede som ung fodbold og dyrkede kampsport

Skal cykle med Cykelnerven for tredje gang.

"Pludselig kunne jeg ikke længere finde vej. Jeg kunne simpelthen ikke se for mig, hvor jeg skulle gå hen, og lige efter en sommerferie fik jeg ondt i det ene øje. Dagen efter så jeg dobbelt, og da det var værst, kunne jeg slet ikke se. Min daværende kone var også i sundhedsvæsnet, og vi jokede med, at det nok var sklerose. Jeg havde også haft svært ved at huske og overskue ting, og i en periode var jeg vældig distræt. Men jeg tog det ikke rigtigt ind. Jeg var nok bare stresset.

Da jeg fik diagnosen, var det mere en befrielse end et chok, og jeg sagde til mig selv, at det ikke skulle have nogen indflydelse på mit liv. Jeg fortsætter som altid, og det gjorde jeg også et stykke tid. Men så fik jeg brug for at hvile mig midt på dagen og havde svært ved at holde mig vågen, når jeg var på arbejde eller kørte i bil. Da vi flyttede til Fyn, fik jeg et fleksjob, men jeg gik ned med stress og depression oveni, og i 2006 fik jeg tilkendt førtidspension.

Nogle dage er jeg mere træt, når jeg vågner, end da jeg gik i seng. Men hvis jeg kommer ud at cykle, får jeg mere energi, både fysisk og mentalt, uanset om det er én eller tre timer, jeg cykler. Jo mere jeg holder mig i gang, jo mere overskud har jeg, og jeg restituerer bedre efter en cykeltur end efter løb.

Det fandt jeg ud af, da jeg meldte mig til Cyklenerven og købte en cykel. Jeg har godt af træningen, men jeg sætter lige så stor pris på, at vi sidder og får en kop kaffe bagefter eller snakker, mens vi kører på landevejen.

De fire dage i Frankrig er lange og hårde, men det er ikke et cykelløb. Det troede jeg det første år, hvor jeg skulle ned og vise, at jeg kunne cykle hurtigere end dem, jeg målte mig med. Sidste år tog jeg den mere med ro og havde en fantastisk tur, fordi der var tid til at nyde udsigten undervejs og tage nogle billeder.

Det første år var det koldt, og min krop fungerer ikke i kulde og regnvejr. Jeg fik så mange smerter i benene, at der var to dage, hvor jeg faktisk ikke kunne cykle. Sidste år var der 35 grader, og det var fantastisk. Den sidste dag skulle vi op ad Col d'Izoard, og det var tilrettelagt, så man kunne køre fra byen og op til toppen og stoppe der og fejre, at man var igennem. Men langt de fleste kørte ned på den anden side og op igen. Det gjorde jeg også. På den anden side flader det lidt ud og er lidt som et månelandskab. Jeg kunne rigtigt give den gas, fordi jeg ikke skulle spare på kræfterne til dagen efter. Det var en stor succes for mig, og så var der champagne på toppen.

Udfordringen er ikke at skulle cykle de 120-130 kilometer om dagen. Det er højdemeterne. Man kan ikke ligge på hjul eller i læ. Hvis man ikke træder i pedalerne, begynder man at trille baglæns. Der er no mercy. Jeg har en fordel i bjergene, fordi jeg ikke skal have så mange kilo med op, men det er også en måde for mig at vise, at det kan jeg stadig. På trods af sygdommen kan jeg stadig cykle med eller fra mange raske mennesker."