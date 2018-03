Hvem: Anja Saabye, 39 år, Strategic Customer Insights Manager hos Hesehus, gift og mor til tre drenge på 4, 8 og 10.

Idrætsmæssig erfaring: Har tidligere spillet basketball, stået en masse på ski og været skiinstruktør og guide i to år. Har de senere år dyrket meget løb, fitness og crossfit, men har aldrig kørt landevejscykling før.

Deltager for første gang i Cykelnerven.

"Jeg tænker altid på min onkel, når jeg cykler. Da jeg var ung, boede vi nord for Aarhus, og hver dag, når jeg ventede på bussen fra Handelsskolen i Risskov, kom min onkel cyklende forbi iført den gule førertrøje. Det var dengang, Bjarne Riis vandt Tour de France. Min onkel havde allerede dengang sklerose, og hatten af for, at han alligevel cyklede hver dag. Nu kan han overhovedet ikke cykle mere. Sygdommen har gjort det umuligt for ham. Det er forfærdeligt, og kan jeg være med til at løse gåden om sklerose, vil det være fantastisk.

Da jeg først hørte om udfordringen, tænkte jeg ellers, at det ikke var noget for mig. Jeg har ikke cyklet før. Kun på min mands racercykel, som vi har haft med til Mallorca. Men omvendt lød det sjovt og som et godt formål.

Jeg købte en racercykel omkring efterårsferien og nåede at køre lidt på den, inden det blev dårligt vejr. Og så har jeg købt en hometrainer, så jeg kan tage "ud" at cykle, når børnene er lagt i seng. Nu skal jeg til at lære at køre i en gruppe og lære, hvordan man skal placere sig og, hvor tæt man kan køre. Jeg skal vænne mig til sådan noget som gearskifte og at køre med klikpedaler. Sidste gang vi var ude at cykle, var der en, der spurgte mig, om jeg ikke kørte enormt tungt. "A' hva? Hvad mener du?" Han mente, at jeg skulle køre i lavere gear, men sådan noget skal jeg lære. Min tilgang til det er meget novice-agtig, men det er en fed udfordring, og jeg elsker at dyrke sport.

Jeg har svært ved at sætte etaperne i Frankrig i perspektiv. Det er rigtig langt, og når Dennis Ritter i videoerne på Facebook præsenterer etaperne, tænker jeg "Hvad snakker du om?" Jeg kan slet ikke forholde mig til, hvordan det bliver. Jeg tænker skiferie og bakker, og at det nok er noget lignende, men nu må vi se. Alle plejer at kunne gennemføre, og det er ikke en konkurrence eller et kapløb. Det gælder bare om at komme op, og jeg vil prøve at se, om jeg kan nyde det.

Jeg har mødt et fantastisk kammeratskab. Alle vil gerne hjælpe hinanden, og man kan mærke, at det er et godt netværk at være i, og det betyder, at man får mere lyst til at træne. Vi er fem ryttere fra Hesehus, og det er fedt at træne og snakke med de andre om udfordringerne, der venter.

Jeg er nok mest nervøs for nedkørslerne, og så er jeg selvfølgelig nervøs for, om jeg kan, og hvordan min form er i forhold til de andres. Jeg har ingen forudsætninger for at vide, hvad det kræver, og bare det at skulle cykle 140 kilometer til Grejsdalsløbet i maj bliver spændende. Kan jeg det?

De næste måneder skal jeg have rigtig mange kilometer i benene, og så træner jeg med Fitnesspaafarten.dk to gange om ugen. Jeg skal også løbe Berlin Halvmarathon, og så skal jeg tænke over, hvad jeg spiser, så jeg står så skarpt som muligt, når vi skal cykle. Jeg ved ikke, hvordan man mentalt kan forberede sig på det, men jeg glæder mig til at stå på sådan en bjergtop for første gang. Når man får muligheden for at komme i god form og gøre noget for sig selv, skal man gribe den. Nogle gange går der for meget dagligdag i den. Man skal huske at udfordre sig selv, mens man kan."