Audi A8 er designet fra bagsædet og frem. Nu kommer den nye A7, hvor designere og ingeniører har taget udgangspunkt i oplevelsen bag rattet.

Det er svært at forene det smukke ved en stor coupé og det dynamiske ved en mindre sportsvogn. Den nuværende Audi A7 Sportback er det tætteste, som man kommer på en succesbil i denne klasse, og siden 2010 er den smukke bil solgt verden over i flere end 200.000 eksemplarer. Det lyder ikke af så meget, men det er det i en klasse, hvor konkurrenterne kan tælles på en enkelt hånd, så det er et højt salgstal. Fakta Audi A7 Sportback 55 TFSIPris: 1.089.500 kr.



Beskatningsgrundlag: Fra 943.000 kr.



Motor: V6-benzin på 3,0 liter



Ydelse: 340 hk/5000 o/min.



Moment: 500 Nm/1370 o/min.



0-100 km/t.: 5,3 sek.



Topfart: 250 km/t.



Forbrug: 14,7 km/l



CO2-udledning: 154 gram/km.Andre modellerAUDI A7 A7 Sportback 50 TDI med 286 hk, tiptronic og quattro (3,0 TDI)



Pris: 1.053.000 kr.



Mindre motorer kommer senere: A7 Sportback 45 TFSI med 245 hk, S tronic og forhjulstræk eller quattro (2,0 TFSI), A7 Sportback 40 TDI med 204 hk, S tronic og forhjulstræk eller quattro (2,0 TDI), A7 Sportback 45 TDI med 231 hk, tiptronic og quattro (3,0 TDI). Når den nye udgave af A7 rammer dansk asfalt, er konkurrencen blevet skærpet med en ny Mercedes-Benz CLS som vigtigste konkurrent. Vi er taget hele vejen til Cape Town - inviteret af Audi - for at prøve bilen, og det virker naturstridigt at køre rundt få meter fra townships, hvor alene en fælg fra den nye Audi ville kunne brødføde en familie i et års tid. Kontrasten mellem en nypudset A7 og et blikskur hegnet ind af pigtråd kalder på et foto, men jeg kan ikke få mig selv til at forevige den smukke Audi foran symbolet på Sydafrikas ludfattige befolkning.

Først de store motorer

Den udgående A7 Sportback besidder en elegance, som det kun er få biler forundt, og den nye holder fast i formsproget, men tilføjer lidt flere kanter og et baglygtedesign, der får bilen til at skille sig ud. Bilen lander samtidig med den nye Mercedes CLS, der var først med idéen om en firedørs coupé i klassen her, og som kører med klassisk udvendigt bagagerum, mens Audi er mere praktisk med sin store bagklap. I første omgang har vi prøvet de seksbenede varianter. Det vil sige en treliters benziner med 340 hk og V6-diesel med 286 hk. Næste år ventes firecylindrede motorer. Dieselvarianten er mest imponerende, for bag rattet er det stort set umuligt at høre, at der skal hældes diesel på tanken. Kræfter savner vi ikke, for dieselmaskinens 600 newtonmeter i drejningsmoment og 286 hk passer perfekt til bilen. Denne dieselmotor er ikke kun stærk som en tysk forsvarsspiller. Den rykker som en Lewandowski på vej mod det afgørende mål i Bundesligaen, og det allerbedste er sejtrækket, der gør, at man nærmest surfer på en bølge af drejningsmoment. Den er også tyst, både i tomgang, og når det går stærkt. Med diesel som drivkraft trækker 4wd'et gennem en ottetrins klassisk automatgearkasse med konverter, mens benzineren med mindre drejningsmoment godt kan håndtere en syvtrins dobbeltkoblingsgearkasse af den moderne skole. Den klassiske automatgearkasse skifter bedst med stort set umærkelige skift. Det meste af den overvældende teknik er hentet fra den nye Audi A8, hvilket betyder firehjulsstyring. Ved lave hastigheder styrer baghjulene op til fem grader modsat forhjulene, og oppe i fart styres der med for at sikre stabilitet. 48-volt mild hybridteknik er standard på alle versioner, og det lille batteri ligger under gulvet i bagagerummet. I praksis mærker man ikke noget til systemet - i de fleste situationer bruges batteriet til at starte bilen, men har man parkeret i polarnatten, har bilen også en klassisk startermotor med tilhørende klassisk batteri.

Dobbelte skærme

Hvordan en gennemsnitlig dansk specificeret A7'er tager sig ud, har vi svært ved at forestille os. Samtlige biler ved præsentationen var nemlig fyldt op med stort set alt, der kan leveres til A7, og det er ikke så lidt. Betjeningen er domineret af to store skærme, der vender op og ned på forestillingen om touchskærme. Normalt skal der nemlig trykkes kort og let på en trykskærm i en bil, men Audi er nået frem til, at man ofte kommer til at trykke forkert, når man kører og trykker. Resultatet er, at man ofte får trykket på forkerte felter, så derfor har Audi udviklet skærmene, så man vitterligt skal trykke på overfladen. Med andre ord er knapperne på skærmene udformet, så man i hovedet skal forestille sig, at det er en rigtig knap, og trykke derefter. Under testkørslen blev vi aldrig fortrolige med at trykke på skærmene, men det er nok et spørgsmål om tilvænning. Under alle omstændigheder kan man fravælge den såkaldte haptiske trykmetode og justere, hvor meget man skal trykke.

Luftaffjedring i flere niveauer