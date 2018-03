Kina har bekræftet, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har været på uofficielt besøg i landet søndag til onsdag lokal tid.

Det er Kim Jong-uns første kendte udlandsrejse, siden han overtog magten i 2011.

Besøget er overraskende set i betragtning af det anstrengte forhold mellem Kina og Nordkorea. Det vurderer Andreas Bøje Forsby, forsker på Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet.

- Kursændringen kan være et udtryk for, at det amerikanske pres for alvor begynder at gøre ondt på Nordkorea. Der er kommet voldsomme sanktioner, især i 2017, som kan skabe folkelig modstand mod regimet. Det kan have fået Nordkorea til at vakle, siger han.

- Jeg tager det som et udtryk for, at Nordkorea føler sig nødsaget til at gøre noget for at ændre på den status quo, der presser dem, siger han.

Der er planlagt et muligt topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkorea til maj.

Ifølge Andreas Bøje Forsby har de seneste udskiftninger i den amerikanske administration sendt et signal om, at USA vil gå hårdhændet til Nordkorea.

- Jeg tror, Kim-regimet er blevet meget bevidste om, at hvis de ikke får et tæt partnerskab med Kina, så står de meget alene. De kan blive tvunget til at lade sig diktere af amerikanske krav for forhandlingerne, hvis ikke de har en allieret i Kina, siger han.

USA opfatter også selv mødet mellem de to statsledere som et resultat af en række sanktioner, der er blevet indført mod det isolerede regime.

Men den tolkning køber Geir Helgesen, direktør for Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet, ikke.

- USA har flere gange opfordret Kina til at tage affære over for Nordkorea. Men Kina har holdt fast i, at de ikke tror, man kan tvinge eller true Nordkorea til ret meget.

- Kina har i stedet foreslået dialog og forhandling som vejen frem - og det har nu båret frugt, siger Helgesen.