Rynkeby: Der er langt mellem Kerteminde og Langeskov - i hvert fald i øjeblikket, hvor Rynkeby er spærret for gennemkørsel.

Årsagen til spærringen er, at Kerteminde Forsyning er gået i gang med at renovere kloakken. Samtidig bliver den moderniseret, så spildevand og regnvand fremover løber hver for sig.

- Det er ikke noget, vi gør for sjovs skyld, forsikrer Joakim Krenz fra Kerteminde Forsyning, der godt er klar over, at generne for trafikanterne er store, da de skal på en flere kilometer lang omkørsel.

Ofte, når der er vejarbejde, lader man trafikken køre i det ene spor, medens der arbejdes i det andet. Men det her kloakarbejde fylder så meget, at det ikke er muligt.

- Vi forventer, at arbejdet er færdig den 4. maj, så trafikken derefter igen kan flyde normalt, lover Joakim Krenz.

Det er dog ikke længe, trafikken kan flyde normalt, før man går i gang med næste etape af kloakrenoveringer i Rynkeby.

- Næste etape bliver Rynkeby Bygade fra Hulemosevej mod Skovsbovej. Men til den tid vil vi være færdige med Mesterrækken, og så forventer vi at bruge den som omkørsel.