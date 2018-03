Lokalhistorie

Parkeringsproblemerne i Odense centrum har en lang historie, og det blev selvfølgelig ikke bedre, når bilister optog mere end én plads med deres bil. Som det skete i 1960 for bilisten midt i rækken, hvis bil her holder tværs hen over to parkeringspladser i Slotsgade.

Kavalkaden af fine 60'er biler er parkeret lige midt i det, der fremstår som Odenses bilcentrum med Austin, Fehr & Co., Fred. Rasmussen og en Esso Service tank.

Austin bilforretningen var ejet af J.F. Busk Rasmussen, som var søn af ham på den anden side, Fred. Rasmussen, der ejede De Forenede Automobilfabrikker med 100 medarbejdere. Jens Frederik Busk Rasmussen blev ansat i sin fars firma i 1937 og overtog den to år senere.

Virksomheden blev grundlagt i 1896 på handel med motorcykler og import og forhandling af NSU biler. Som ejer af DFA var han også formand for bestyrelsen og blev i 1959 formand for Odense Handelsstandsforening, samtidig med at han havde en lang række tillidshverv og var aktiv i modstandsbevægelsen.

Billedet er et af de omkring 12.000 fotos, der findes på sitet fynskebilleder.dk. De er blot et lille udsnit af de 900.000 negativer, som pressefotograferne på Fyens Stiftstidende tog i perioden fra 1943 til 1970. De 12.000 billeder er tilgængelige for alle. Gratis.

Fynskebilleder.dk gik i luften i 2008, og samtidig blev aftalen mellem Fyens Stiftstidende og Odense Stadsarkiv udvidet, så negativsamlingen for årene 1970-1994 også blev overgivet til arkivet - denne gang drejede det sig om rundt regnet fire millioner fotografiske optagelser.

- Men vi har brug for hjælp til at få de mange tusinde fotos fra Odense og Fyn, der findes på Fynskebilleder.dk, registreret. Det kræver ikke, at man har et stort lokalkendskab. Det vigtigste er, at man har lyst til at hjælpe os med at koble fotos og oplysninger sammen, siger Odense Stadsarkivs it-arkivar, Timm Frank.

Hvis der blandt Ugeavisens læsere skulle være nogen, der vil hjælpe med registreringen, kan Timm Frank kan kontaktes på tif@odense.dk.

(Kilder: "Triangel. De forenede Automobilfabrikker A/S" af Erlang Egefors og fynskebilleder.dk)

BILLEDTEKSTER:

Jens Frederik Busk Rasmussen overtog De Forenede Automobilfabrikker efter sin far i 1937. Faderen var Fred. Rasmussen, som der står på gavlen til højre. Billedet fra 1960 er et af tusinder på fynskebilleder.dk. (Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Odense Stadsarkiv)

I dag er sjovt nok stadig skråparkering foran Spejdersport. (Foto: Hanne Kaarsted)