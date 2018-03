Pletskud

Østfyn: - Jeg synes lige, I skulle se, at Østfyn har gang i en tilnærmelse til Djævleøen, så for eksempel Dansk Sprognævn ikke så nemt for hjemve, når de flytter til Bogense, skriver Jane Jensen, Ullerslev. Hun har været en tur i sommerhus på Brændeskovvej ved Nyborg og studsede lidt, da hun gik ud for enden af badebroen. - Storebælt er ekstremt lavvandet, og hovedspring fra badebroen frarådes på det kraftigste, tilføjer hun. Til sammenligning har hun et billede af vadebroen fra i fjor, da den stadig var badebro. (hafa)