Nogle gange kan det betale sig at beklage sig. Når Odense Symfoniorkester 1. juli vender tilbage til Fruens Bøge med Opera på Engen, er det også, fordi orkestret og musikchef Finn Schumacker har fået talrige henvendelser fra trofaste publikummere, som ikke synes, at forholdene i Kongens Have lever op til omgivelserne ved Skovsøen.

- Når vi i sin tid rykkede til Kongens Have, var det for at opnå den synergieffekt, der lå i at blive en del af den nystartede H.C. Andersen Festivals. Men hvor pop- og rockkoncerter passer perfekt til den centrale placering midt i byen, fungerer opera og klassisk musik bedre i fredelige omgivelser. Så vi glæder os til at genindtage Engen med overdækket scene, storskærm og god plads til publikums borde, stole og picnickurve, siger Finn Schumacker.