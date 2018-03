Så tænder det første røde lys for 2018-udgaven af Tinderbox.

Festivalen melder nu alt udsolgt for endagsbilletter torsdag. På førstedagen sparkes festivalen i gang af navne som Iggy Pop, Bastille, Prophets of Rage og ikke mindst Depeche Mode, og det har længe givet pres på salget af endagsbilletter til den dag.

Og hos festivalen er man ikke i tvivl om, at særligt Depeche Mode har været medvirkende til det store salg.

- Depeche Mode er et af verdens største bands, og de har aldrig spillet på en dansk festival før. Så selvom der de sidste uger op mod prisstigningen er kommet virkelig meget fart på salget af partoutbilletter, er jeg egentlig ikke overrasket over, at vi nu må melde udsolgt af endagsbilletterne til torsdag. Det er et virkelig stærkt program, vi lægger ud med den første dag, så jeg kan sagtens forstå at virkelig mange gerne vil en tur i Tusindsårsskoven den dag, siger festivalchef Brian Nielsen.

Der er dog fortsat ledige endagsbilletter til fredag og lørdag, ligesom der også stadig er partoutbilletter i salg - og frem til mandag den 2. april klokken 23.59.

Den 3. april stiger partoutbilletprisen med 150 kroner.