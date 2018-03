112

Fredericia: En 22-årig mand bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Kolding med krav om varetægtsfængsling.

Manden blev anholdt tirsdag formiddag, efter han havde påkørt flere biler i midtbyen.

Ifølge Sydøstjyllands politi stak bilisten af, da politiet forsøgte at komme i kontakt med ham. Han kørte ad Fynsgade i vestlig retning, og politiet satte efter. Bilisten kørte ifølge politiet frem for ubetinget vigepligt i krydset Fynsgade/Købmagergade og mistede herefter herredømmet over bilen i Prinsessegade, hvorefter han påkørte fem biler.

- Han bliver fremstillet for hensynsløs kørsel og for at udsætte andre folks liv for fare, fortæller vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard fra Sydøstjyllands Politi.

Manden er sigtet ifølge paragraf 252, som kan give op til otte års fængsel.