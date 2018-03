Selvfølgelig skal vi have rent, sundt og godt drikkevand i hanerne. Miljø- og sundhedsmyndighederne har meldt ud og fastslået, at der ikke er nogen sundhedsfare ved at drikke det danske vand fra hanerne, som vi med rette er meget stolte af. Man skal drikke i tøndevis af vand, og nærmest drukne, før man måske kommer bare i nærheden af sundhedsfare.

Måleudstyret i dag kan måle næsten alt, og de politisk fastsatte grænseværdier for uønskede stoffer ligger væsentligt under, hvad der er sundhedsskadeligt, og det er med til at sikre, at vi netop kan holde godt øje med vandkvaliteten og sikre godt vand i hanerne.

De stoffer, der typisk findes, er forbudt for mange år siden og anvendes ikke i dag. Foreløbige målinger i de øvre jordlag viser tegn på, at indholdet af disse stoffer falder.

Samtidig er vi i dag blandt de lande, der har de allerskrappeste godkendelsesregler til nye sprøjtemidler og øvrige kemistoffer, som anvendes mange steder i samfundet. Samtidig har vi i Venstre også netop indgået nye aftaler i Folketinget om både kemiaftaler og pesticider, herunder nye tiltag til beskyttelse af boringsnære områder.