K. Lambertsen, Ved Grotten 78, Assens

Jeg ønsker at blive begravet i kiste og med mindekomsammen efter. Det er en fin måde at få afslutte det på og lettere for alle, at man har fået hilst på de pårørende. Det er ikke ok med mig at spredes i naturen, og min erfaring er også, at det senere i livet kan være godt at have et sted at gå hen.