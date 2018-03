UBBERUD: En virkelig god musikoplevelse venter, så skynd jer at få en billet, siger Henning Jespersen. Det handler om et af danmarks bedste blues- og soulnavne, Mike Andersen med band, der kommer til Ubberud Kultur & Bevægelseshus den 6. april klokken 20.00.Døre og bar åbnes klokken 18.30. Grillen startes op, så der er også mulighed for at få lidt at spise i caféen inden koncerten. Billetprisen er 250 kroner plus gebyr. Spisning og koncert, 350 kroner plus gebyr.Billetter købes på ticketmaster-dk. (RAS)