Snøde: Søndag den 1. april holder Multihuset i Nordlangelandshallen på Snødevej 140B åbent hus fra klokken 10.00-13.00 med påskehygge for hele familien. Børnene kan deltage i gækkebrevskonkurrence, hvor de kan vinde et lækkert påskeæg.

Imens ungerne klipper, kan forældrene kigge på med en kop kaffe og en bolle til 25 kroner eller se - og ikke mindst prøve - Multihusets mange aktiviteter: bowling, fitness, spinning, badminton og bordtennis.

Derudover er der mulighed for at købe lodder og være med i lodtrækning om blandt andet gavekort til bowling og fitness.

Klokken 13.00-16.00 er der påskefrokost i hallens café og selskabslokaler - her er bordreservation nødvendig: Ring 28 45 52 20. Påskefrokosten koster 189 kroner for voksne og 89 kroner for børn (under 12 år). /NYBOF