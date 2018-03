Redaktionschef Mogens Kruse er i sin leder på meget fornem kurs i sit nødkald til Danmarks Naturfredningsforening. Anledningen er, at DN er under angreb fra dele af den borgerlige fløj i Folketinget. Konservative har ikke bakket op, men det burde de have gjort.

Jeg var i mange år medlem af DN, deltog i fantastiske ture rundt i det fynske landskab, købte kalender hvert år med de smukke billeder og læste foreningens blad med vellyst.

Men medlemskabet fik en ende, da foreningen var en medvirkende årsag til, at de fornemme planer for Kongens Have i sin tid ikke blev til noget. Her var tænkt på bevaring af de statelige træer og de romantiske bede med takshækkene. Men bassinet fik kurver, stierne skulle snoes, og som jeg husker det, skulle Teatrets Cafe genåbnes ud mod haven. Men ak, DN havde talt, og Odense Byråd sat skakmat.

Mogens Kruse nævner marsvinene ved Nyborg, der har forhindret etableringen af en ny marina. Uden klare beviser for, at disse sympatiske dyr er truet.

Hasselmuspassagen over motorvejen til og fra Svendborg er et andet eksempel på skandaløs omgang med borgernes penge. Et markfirben på Mors bremser her et moler-projekt. Et firben der ikke er set siden begyndelsen af 1970'erne.

Så nødkaldet til Danmarks Naturfredningsforening er berettiget. Og det er en god diskussion værd, om foreningen fortsat skal have mulighed for at sætte den politiske beslutningsproces på stand by.