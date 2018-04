Min Mening: Hvad skal vi svare?

Det er titlen på en lille bog af den norske filosof Arne Johan Vetlesen og den danske sociolog Rasmus Willig. Emnet er klimakrisen, og hvad vi skal svare vores børn, når de spørger, hvordan fremtiden ser ud.

Forfatterne skriver, at vi må gøre op med forestillingen om, at den personlige frihed er det højeste gode, der trumfer alle andre moralske værdier og principper. Vi har udnyttet naturen som et middel til menneskelige formål, men i sidste ende er vi mere afhængige af naturen end omvendt. Derfor bliver vi nødt til at handle for at stoppe ødelæggelsen af klima og miljø.

“ Når flere lægger deres liv om, følger politikere og markeder med, og vi vil have en chance for at rette op på de enorme kriser.

Fortsat brug af fossile brændstoffer og CO2-udledning fører til temperaturstigning. Ved to graders stigning smelter for eksempel isbræerne i Himalaya og dermed fjernes tilgangen til vand for godt en milliard mennesker. Det industrielle landbrug og særligt kødproduktionen har medført tilbagegang i biodiversiteten og er en af de største farer for kloden. I Danmark, der er det mest intenst dyrkede land i Europa, dyrkes foder på 81 procent af arealet og kun menneskeføde på 10 procent. I Norge koster det to kilo foderfisk at opdrætte et kilo laks.

Arters uddøen, isområders afsmeltning og forurening skyldes kapitalismen, neoliberalismen, forbrugerismen. Jo større magt din stilling og dine ressourcer giver dig, desto større ansvar. Jo større viden om, hvor skadelig en praksis er, desto større er ansvaret for at indstille den. Men vi fortsætter vores overforbrug af klodens ressourcer i håbet om et teknologisk fix, der kan løse problemet for os. I en globaliseret verden kan vi ikke længere bilde os ind, at vores valg er lokale og private. De valg vi træffer her og nu har konsekvenser andre steder i verden eller for fremtiden. Forfatterne skriver, at vi må være ulydige og gøre noget andet end det, de herskende magter dikterer.

Hold op med at spise kød, benyt den kollektive trafik, drop flyrejser. Spar på vand, varme og el. Spis økologisk og lokalt. Gør det i en periode, og se hvad der sker. Man bliver gladere og mere optimistisk, lover forfatterne. At leve i overensstemmelse med sine værdier er ikke at give afkald, men at opnå en dybere tilfredsstillelse. Det er, når vi er i splid med os selv, at vi bliver ulykkelige. Der er ingen reel frihed forbundet med forbrug. Når flere lægger deres liv om, følger politikere og markeder med, og vi vil have en chance for at rette op på de enorme kriser. Vi må stå sammen mod den forløjede samfundsmodel, der er baseret på fortsat økonomisk vækst. Vores kærlighed til kloden og vores raseri over ødelæggelsen må føre til aktiv modstand. Med Obamas ord til klimatopmødet i Paris: "Vi er den første generation, som mærker effekten af klimaforandringer, og vi er den sidste, som kan gøre noget ved problemet."