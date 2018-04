Debat: Flere skal tage en erhvervsuddannelse

Læserbrev: De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at lidt flere unge vil begynde på en erhvervsuddannelse i 2018 end i 2017. Det er meget glædeligt, at vi for første gang i mange år oplever en stigning, selvom den ikke er så stor, som der er behov for. Vi står derfor desværre stadig i en situation, hvor vi kommer til at mangle fagfolk som bagere, gourmetslagtere, chauffører og handelsuddannede, hvis vi ikke får flere unge til at se potentialet i en erhvervsuddannelse. Vi er fortsat langt fra målet, selv om det går i den rigtige retning.

Fra Dansk Erhvervs side har vi længe presset på for at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Erhvervslivet har blandt andet gennem trepartsaftalen taget ansvar for at sikre flere praktikpladser, men det er også vigtigt, at andre gør deres del. Vi skal sikre bedre vilkår for erhvervsskolerne, og så skal vi sikre, at de unge præsenteres for erhvervsuddannelserne allerede i grundskolen. Det skal ske gennem et langt større fokus på at udvikle elevernes praktiske færdigheder.

Ved at bringe praksis og mere anvendelsesorienteret undervisning ind i grundskolens sidste klassetrin, kan man ikke bare udvikle skolen og gøre skoledagen mere varieret og inspirerende for flere elever. Det vil også bidrage til, at langt flere elever stifter bekendtskab med de fag og muligheder, der findes i erhvervsuddannelserne - især hvis det sker gennem et tæt samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler om at integrere det anvendelsesorienterede i skolens nuværende fagrække.

Vi skal holde fast i fremgangen, og det kan kun ske gennem et målrettet og ambitiøst samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og erhvervslivet med behørig opbakning fra politikere og vilje til at prioritere området.