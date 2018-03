Tre containere ligger stadig i vandet og gør skibsfarten usikker, efter to skibe sejlede ind i hinanden tirsdag. Den store flydekran Sanne A har siden natten til onsdag arbejdet med at få dem væk.

Skibene ligger stadig for anker nord for Romsø med besætningerne ombord.

Onsdag morgen ligger de der stadig i Storebælts bølger, store containere, som faldt overbord, da et containerskib og et handelsskib tirsdag morgen sejlede ind i hinanden nord for Romsø i Storebælt. Herefter fulgte både en kortvarig brand på ét af skibene, og en jagt på containerne, fordi de kan være farlige for skibsfarten. Ligger de i vandsøjlen ses de nemlig ikke på en radar. To af dem faldt ned på handelsskibets dæk, hvor de stadig ligger. Et par andre er sunket, regner forsvaret med. - Men der er stadig tre containere, som vi er ved at få styr på derude. Vi har afmærket dem og arbejder med dem nu, siger vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter Klaus Thing Rasmussen.

Natten til onsdag omkring klokken to ankom arbejdsfartøjer, bestilt og betalt af rederiernes forsikringsselskaber, og begyndte at bugsere containerne op nordvest for Fyns Hoved. Her ligger den store flydekran Sanne A onsdag morgen klar til at løfte dem op ad vandet. - De skal op nord om for at komme i læ for vind og bølger, for bedre at kunne arbejde med containerne, og så vil kranskibet kunne få dem løftet væk, forklarer Klaus Thing Rasmussen.

Se kortet: Her ligger skibene

De havarerede skibe ses som to gule prikker midt på kortet. Vest for Fyns Hoved ligger skibene, som er i gang med at fjerne containere fra vandet.

Også skibene ligger stadig i Storebælt, hvor de lå siden kolissionen, og besætningerne er stadig ombord. Det er normal procedure, forklarer vagtholdslederen. - Der skal være nogle til at drifte skibene, og de skal være klar til at sejle videre, når vi giver dem fri, siger Klaus Thing Rasmussen. - Lige nu afventer vi, at klassesleskaberne (synsselskaber, som besigtiger skibe, red.) har sendt papirer til Søfartsstyrelsen om, hvordan skibene kan repareres. Derefter vil de nok få besked på at sejle ned omkring et værft, inden de sejler videre. Det ene, containerskibet, har jo fået en ordentlig flænge, så det bør ses på, siger vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.