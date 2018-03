Opdateret klokken 7: Der er nu ryddet op, og alle vejbaner er farbare.

En portion sne har ramt af flere dele af Fyn onsdag morgen, og det er formentligt årsagen til et uheld, der i øjeblikket spærrer Fynske Motorvej i østgående retning øst for Langeskov.

- Det er et glatføreuheld. Jeg tror, folk er overraskede over, at der er snevejr. Så vidt jeg ved, er det et solouheld uden personskade, men det spærrer altså hele motorvejen i østgående retning, siger vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi, der omkring klokken 6.15 var på vej ud til uheldet.

Ifølge Vejdirektoratet er uheldet sket mellem rasteplads Rønninge Syd og afkørsel Nyborg V, og oprydningsarbejdet forventes at vare indtil klokken 7.