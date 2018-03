Direktøren for det australske cricketforbund, James Sutherland, sender hårde ord i retningen mod en trio, der nu bliver sendt hjem fra Sydafrika på grund af fusk under en landskamp.

James Sutherland siger, at trioen kan forvente en "markant" straf, men afviser at bruge ordet "snyd" om det, der udspillede sig på banen under kampen mod Sydafrika i weekenden.

På et pressemøde tirsdag erkendte Sutherland dog, at Australiens anfører, Steve Smith, viceanfører David Warner og Cameron Bancroft havde brudt reglerne.

- Det er ikke en god dag for australsk cricket. Det var ikke en del af spillets regler og ikke i spillets ånd, siger James Sutherland ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tre spillere bliver sendt hjem, efter at de under landskampen mod Sydafrika forsøgte at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt.

Tv-billeder viste Cameron Bancroft forsøge at gøre boldens overflade uregelmæssig ved at kradse på den ved hjælp af medbragt tape og jord fra banen.

Australske medier har tidligere rapporteret, at træner Darren Lehmann var involveret i skandalen.

Det afviser James Sutherland, og træneren får dermed lov til at fortsætte på posten, skriver Reuters.

Steve Smith og David Warner har begge mistet deres lederroller på holdet efter skandalen og har forladt den australske lejr.

James Sutherland mener nu, det er tid til selvransagelse.

- Det er vigtigt at vinde, men ikke på bekostning af reglerne og ånden i sporten, siger direktøren.

Skandalen har sendt chokbølger gennem det cricketglade Australien. Således har premierminister Malcolm Turnbull erklæret sig "chokeret og dybt skuffet" over episoden.

- Det er umuligt at fatte, at et australsk crickethold har været involveret i snyd, sagde han i weekenden ifølge nyhedsbureauet AFP.