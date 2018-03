Cifrene var næsten ikke til at tro, da Tyskland havde vundet med hele 7-1 over Brasilien i semifinalen ved VM i 2014.

Brasilien, som selv var VM-vært for fire år siden, fik tirsdag revanche, da holdet vandt med 1-0 over Tyskland i en testkamp i Berlin.

Manchester City-angriberen Gabriel Jesus scorede kampens eneste mål efter 37 minutter efter dårlig tysk opdækning i feltet.

Brasilien stod stærkt defensivt, og tyskerne havde svært ved at komme frem til store chancer i den målfattige fodboldkamp.

Men der kom en stor tysk mulighed til slut.

Midtbanespilleren Julian Draxler hamrede på mål i overtiden, men den brasilianske keeper Alisson reddede forsøget.

Der blev ikke scoret flere mål i kampen, og det var noget, som brasilianerne var lykkelige for.

Mens tyskerne skiftede fem spillere ud i anden halvleg for at eksperimentere, så foretog Brasilien kun en udskiftning. Et signal om hvor vigtig kampen var for sydamerikanerne.

Det var samtidig det første tyske nederlag siden EM-semifinalen i 2016, hvor Frankrig vandt og avancerede til finalen.

Siden EM-semifinalen for næsten to år siden havde tyskerne spillet 22 kampe uden nederlag før tirsdagens testkamp mod Brasilien.