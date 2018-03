Landstræner Åge Hareide er godt tilfreds med det, han har set fra sine spillere gennem de sidste ni dage, hvor landsholdet har været samlet og spillet testkampe mod Panama og Chile.

Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år ser både holdet og spillerne skarpere ud, siger Hareide på et pressemøde efter tirsdagens 0-0-kamp mod Chile i Aalborg.

- Vi er bedre i år end på samme tidspunkt sidste år. Vi er bedre som hold, og vi er bedre offensivt og defensivt. Hvis vi ikke lavede så mange udskiftninger i kampene, ville vi være endnu bedre, siger Hareide.

Han er også tilfreds med, at Danmark kunne presse Chiles sydamerikanske fodboldmestre, selv om flere danske chancer ikke blev vekslet til mål.

- Det er sandsynligvis det bedste hold, vi har mødt i de to år, som jeg har været i Danmark. Ud fra det er jeg meget godt tilfreds med holdindsatsen og defensiven.

- I de første minutter var vi lidt "shaky" og iskolde, men vi kom godt igen. I pausen var vi godt tilfredse med at have holdt nullet, og i anden halvleg satte vi os bedre på kampen, siger Hareide.

Ligesom i torsdagens 1-0-sejr manglede de danske spillere skarphed foran målet. Det er Hareide dog ikke nervøs for.

- Jeg havde været mere nervøs, hvis vi ikke havde skabt chancerne. Vi skulle have vundet større mod Panama, og vi havde også chancerne til at vinde over Chile.

- Cornelius havde en gigantisk chance, og Lasse Schöne var uheldig med at ramme stolpen.

- Vi må bare håbe på, at spillerne bliver skarpere i deres klubber inden VM, siger Åge Hareide.

Kort før kampstart fik Nicklas Bendtner at vide, at han skulle starte inde i stedet for Nicolai Jørgensen. Feyenoord-angriberen blev sparet for en sikkerheds skyld, siger landstræneren.

- Nicolai Jørgensen mærkede lidt i sit lår. Vi tager ikke nogen chancer, for det værste, der kan ske, er, at en spiller bliver skadet i den her periode, siger Åge Hareide.

Danmark spiller to testkampe mere inden VM. Det er 2. og 9. juni mod henholdsvis Sverige og Mexico.