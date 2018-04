KOØJET

En bådejer fra Svendborg fik sig en slem forskrækkelse, da han for en uges tid siden modtog en opringning fra havnekontoret i Rudkøbing:

- Masten på din båd er knækket, lød havnens melding.

Båden med den knækkede mast er en 11 meter lang motorsejler af typen Elvstrøm 38.

Motorsejleren har vinteren over ligget oprigget ved den yderste bro bag den nordvestvendte dækmole i Rudkøbings lystbådehavn.

Onsdag i forrige uge gik det galt. Vestenvindens pres blev overmagten, der sendte masten over bord og mod havnens bund.

Heldigvis var der ingen personer i nærheden, og pælepladserne ved siden af motorsejleren var vintersæson-tomme.

I nogle dage lå masten med radar, rulleforstag og rig hen over havnens bund. Masten havde fået et kraftigt knæk lige over radaren. Foden og mastens underste del var i faldet blevet om bord på båden.

Med assistance af mandskab fra Bianca Yacht, Rudkøbing havn samt havnens flydende ramslag udstyret med kran lykkedes det tidligere på ugen at få masten hævet og bakset op på det tørre.

Biancas rigger-ekspert, Karl Heinz Bülow, vurderer, at masten kan repareres.

Det sidste er i uheldets stund godt nyt for bådens ejer, Uffe Fischer, Svendborg.

- Det er min egen skyld. Jeg har ikke sat bådens vanter godt nok. Derfor slap de, forklarer han til Koøjet, som overværede bjærgningen.

Uheldigt er det også, at bådens forsikring for kort tid siden blev opsagt for at skifte til et billigere selskab.

- Det selskab jeg var hos, var blevet for dyrt. Det var så min plan at tegne en ny forsikring inden sæsonen. Det fik jeg desværre ikke gjort, lyder det ærgerligt fra Uffe Fischer.

Båden blev købt i Holland for omkring fem år siden. Ejeren har efterfølgende investeret i mange forbedringer.

- Den har tidligere sejlet langtur . Den har været både Jorden rundt og over Atlanten flere gange, fortæller Uffe Fischer.