Kommunens planer om at forvandle pladsen omkring Kulturøen i Middelfart lever fortsat. Planerne er således nu revideret og godkendt, hvorfor man går videre med at indhente godkendelser fra relevante myndigheder.

Middelfart: Det tog lidt længere tid end forventet, men nu har byrådet fået præsenteret de finjusterede planer for den såkaldte Kulturøplads, og det er blevet besluttet at gå et skridt videre i processen.

- Planerne blev godkendt på et byrådsseminarium, der fandt sted i starten af februar, så nu går vi et skridt videre og arbejder med at få indhentet de nødvendige myndighedstilladelser, der skal til, forklarer Kristian Kipp, der er arkitekt for Middelfart Kommune. Han påpeger i forlængelse heraf, at planerne for kulturøpladsen jo spiller sammen med planerne om at klimasikre havnen.

Sagen om Kulturøpladsen Middelfart Kommune planlægger at investere cirka 4,5 millioner kroner i pladsen omkring Kulturøpladsen.Der er blevet afholdt indledende visionsseminarer med relevante interessenter i efteråret 2016 for at komme på ideer og ønsker til pladsens forvandling, og arkitektfirmaet Effekt blev udvalgt til at designe pladsen med udendørs opholdsrum, legefaciliteter og mere grønt samt unik belysning på pladsen.



Men ifølge daværende borgmester Steen Dahlstrøm havde det intet at gøre med kritikken , der kom fra visse erhvervsdrivende i den anden ende af byen i sommeren 2017.

- Så vi skal blandt andet have sagen behandlet hos Kystdirektoratet, tilføjer han.

Planerne om at forvandle pladsen omkring Kulturøen i Middelfart blev præsenteret første gang tilbage i sommeren 2017, hvor man forventede at kunne godkende designet fra arkitekterne i august og gå i gang med selve etableringen af pladsen her i løbet af 2018. Men da byrådet fik præsenteret forslaget fra arkitektfirmaet Effekt, bad de dem om at finjustere dem - og nu er de så endelig blevet godtaget af det nyvalgte byråd.

- Det glæder mig, at vi nu får en kulturøplads, der i højere grad matcher de fantastiske rammer, som vi fik med ombygningen indenfor på Kulturøen (i 2016, red.). Det vil bidrage til et bedre og mere mangfoldigt byliv i hele byen, udtaler borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) i en pressemeddelelse.