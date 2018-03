Svendborg: Den sidste tids ballade i Dansk Folkeparti i Svendborg gav sig også til udtryk på byrådsmødet tirsdag aften. Allerede på punkt to på dagsordenen - efter alle havde sunget "Den blå anemone" af Kaj Larsen - blev byrådet orienteret om, at Jesper Larsen har forladt Dansk Folkeparti og er blevet løsgænger i byrådet.

- Ønskes ordet til punkt to? spurgte borgmester, Bo Hansen (S), hvortil der blev rystet på hovedet og lavmælt svaret nej fra Jesper Larsen, der tilmed har fået ny plads i byrådssalen efter sit exit fra partiet og nu sidder med Hanne Ringgaard Møller (R) på sin venstre side.

Det var da også af hensyn til løsgængere, at den tidligere partifælle, Morten S. Petersen (DF) senere på mødet foreslog, at man i forbindelse med godkendelse af det nyoprettede nærdemokratiudvalg enedes om, at udvalget bør have ni pladser frem for otte. Dermed vil der nemlig være plads til en repræsentant fra alle partier og en løsgænger, forstod man.

En god ide, mente de øvrige byrådsmedlemmer, mens Bo Hansen understregede, at "hvis der kommer flere løsgængere, må de vælge sig en repræsentant til at sidde i nærdemokratiudvalget", hvad der udløste et grin i salen, som borgmesteren efterfølgende bedyrede ikke var hensigten med sin kommentar. Altså at lave sjov.

- Ellers kan vi jo ende med, at vi alle 29 sidder med i nærdemokratiudvalget, konkluderede han.

Således fik Svendborg sig et nærdemokratiudvalg med plads til ni medlemmer fra byrådet. Eller man burde måske sige kommunalbestyrelsen frem for byrådet. Det mener i hvert fald Venstre, som med Lars Erik Hornemann (V) og Mette Kristensen (V) i spidsen åbnede for drøftelsen i forbindelse med punkt seks, der handlede om en justering af styrelsesvedtægten.

Alle enedes dog om, at den navne-drøftelse godt kunne vente til næste byrådsmøde, hvad der dog ikke hindrede Jens Erik Laulund Skotte (EL) i på et senere tidspunkt at tiltale borgmesteren "formanden for kommunalbestyrelsen". For sjov altså. Overlagt, forstås.

I den alvorligere ende foreslog Jesper Kiel (EL), at Svendborg Kommune bør meddele Kommunernes Landsforening, at den varslede lockout ikke er noget for Svendborg, og at man ikke har til sinds at lockoute sine ansatte den 10 april. Forslaget vandt dog ingen opbakning, da politikerne fra de øvrige partier mente, det ville være det samme som at melde sig ud af Kommunernes Landsforening, og det havde ingen af dem lyst til.

Til gengæld enedes et flertal i byrådet om, at hvis lockouten skulle gå hen at spare kommunen penge i form af sparede lønkroner, så bør pengene tilbageføres til de borgernære områder, der måtte være blevet ramt. Forslaget var Enhedslistens, og med en ændring som Hanne Klit (S) kom med, enedes et flertal om det. Inden pengene sendes tilbage til skoler, ældre, børneområdet og andre, skal det dog lige runde de enkelte fagudvalg. Til fortrydelse for Enhedslisten, der dog valgte at stemme for ændringsforslaget trods alt.