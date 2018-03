En computerekspert, som har udløst en global debat om sociale medier og personlige oplysninger, redegjorde tirsdag for sin sag over for medieudvalget i det britiske parlament.

Christopher Wylie har vakt international opsigt med beskyldninger om, at det politiske konsulent og analyseselskab Cambridge Analytica brugte oplysninger fra over 50 millioner Facebookprofiler til at hjælpe Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.

I sin forklaring sagde Wylie, at han er "absolut overbevist" om, at det canadiske konsulentselskab AggregateIQ (AIQ) anvendte Cambridge Analyticas databaser, da selskabet hjalp EU-modstanderne i Storbritannien op til brexit-folkeafstemningen.

- Jeg mener, at det giver fantastisk god mening at sige, at AIQ spillede en meget betydningsfuld rolle, da "Vote for Leave" (EU-modstanderne) vandt, siger han.

Modstanderne, som ville ud af EU, vandt brexitafstemningen med 51,9 procent af stemmerne.

Wylie og andre personer med indblik i selskabet, fremlagde mandag 50 dokumenter, som de siger beviser, at EU-modstanderne brød reglerne om finansiering af valgkampagner.

Cambridge Analytica har suspenderet dets direktør, Alexander Nix, og iværksat en uafhængig undersøgelse af Cambridge Analyticas brug af oplysninger fra Facebook.

Selskabet afviser beskyldningerne, som Wylie fremsætter og siger, at han ikke har kendskab til udviklingen i virksomheden i de seneste år.

Ifølge The Observer blev Cambridge Analytica på det pågældende tidspunkt ledet af Steve Bannon, som var Trumps nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus, inden han blev fyret sidste sommer.

De britiske myndigheder mener ikke, at analyseselskabet har været samarbejdsvillig i sagen. Myndighederne har derfor fået ransagningskendelser til at gennemgå selskabets dataservere.