Kortene er lagt ganske enkelt for GOG før sidste spillerunde i grundspillet. Fynboerne topper et point foran Skjern, men da vestjyderne med garanti slår konkurstruede HC Midtjylland og er bedre end GOG i det indbyrdes regnskab, skal GOG hente to point i Aalborg for at vinde grundspillet.

En sejr i grundspillet betyder en plads i Champions League i næste sæson samt hjemmebanefordel i DM-semifinale og DM-finale, hvor der spilles bedst af tre.

GOG er imidlertid - uanset hvad der sker i Aalborg - sikret mindst en andenplads i grundspillet. Det betyder, at GOG allerede har maksimumpoint - to - med til slutspillet. De to point gør under alle omstændigheder vejen til en DM-semifinale meget "nemmere". At få de to point med over til slutspillet var da også et af de markante mål for den fynske klub før sæsonen.

Kampen i Aalborg dømmes af Mads Dahl Hermann og Jesper Madsen, og både dommerparret og GOG vil med garanti blive lagt under et voldsomt pres fra cirka 3000 tilskuere i Gigantium.

Aalborg Håndbold har også noget at spille for. Placeret som nummer fem kan nordjyderne komme op på en fjerdeplads og dermed få et point med til slutspillet. Det kræver sejr over GOG samt hjælp fra Nordsjælland i sjællændernes kamp mod TTH Holstebro.

Lyn-fløjen Mark Strandgaard er en af de GOG'ere, der vil komme til at mærke publikums pres. Fra næste sæson vil de samme tilskuere imidlertid med garanti klappe Strandgaard frem mod masser af fløj- og kontramål. Strandgaard skifter nemlig til Aalborg Håndbold fra den nye sæson og bliver dermed holdkammerat med en anden tidligere GOG-profil, Andreas Holst Jensen.

Mark Strandgaard var en af hele tre GOG'ere, der endte på "rundens hold" efter 25. spillerunde, hvor fynboerne rundbarberede kriseramte HC Midtjylland til en grænse, så publikum i Su'vi:t Arena nærmest fik medlidenhed med midtjyderne. Det to andre i gult på "rundens hold" efter 25. runde var den norske landsholdsfløj, Magnus Jøndal, samt den norske landsholdsstreg, Henrik Jakobsen.

GOG vandt 30-26 over Aalborg i det omvendte opgør spillet 9. december. Men mentalt for GOG'erne betyder storsejren 32-23 ved Final4-pokalslutspillet i Holstebro i første weekend i februar med garanti meget mere. Fynboerne var overlegne hele semifinalen igennem. Man kunne notere sig, at Aalborg fortsat er et godt hold men at det styringsmæssigt ikke var kommet sig over tabet af sin norske profil, Sander Sagosen.

Man GOG har til tider haft det svært i Gigantium. Den største nedtur set med fynske øjne var vel 25. oktober 2016, hvor GOG i pokalkvartfinalen førte med to mål tre minutter før tid men alligevel tabte opgøret og altså missede Final4 i 2017. Sport Fyn har sjældent oplevet den daværende cheftræner, Jakob Larsen, og spillerne i gult med større skuffelse i øjnene end den efterårsaften. Det blev en lang tur hjem til Fyn.

DM-titlen giver - ligesom førstepladsen i grundspillet - adgang til Champions League i næste sæson. Hvis GOG bliver nummer to i grundspillet efter Skjern - og Skjern senere også vinder DM - vil vestjydernes modstander i DM-finalen (det kunne jo blive GOG) også få plads i Champions League.